Restaurant 't Soethuys opnieuw open na brand 24 mei 2018

02u40 0 Halle Restaurant 't Soethuys op de Grote Markt heeft gisteren opnieuw de deuren geopend na de keukenbrand van bijna twee weken geleden.

"Dat de batterijen zijn opgeladen kunnen we niet zeggen", vertelt medezaakvoerder Christophe Willaert. "De afgelopen dagen is er hier enorm hard gewerkt. Enerzijds door de firma's die kwamen kuisen, verven enzovoort, maar anderzijds ook door ons en het personeel. Zo hebben we alle producten en ingrediënten opnieuw moeten aanvullen. Daarbij kwamen we wel voor verrassingen te staan. Materiaal dat anders voor handen was bleek ook bij het afval beland te zijn omdat het vuil of kapot was."





Weg terugvinden

"Maar we kruipen uit het dal en proberen er sterk uit te komen. Voorlopig zijn we nog niet volgeboekt, maar we denken dat de mensen nu hun weg terug moeten vinden en misschien nog niet zeker zijn dat we opnieuw open zijn."





Klanten teleurstellen

De zaak werd op 11 mei getroffen door een hevige brand. De zaakvoerders dachten na vier dagen te kunnen heropenen, maar daar kwam een volledige week bij. Ze lopen zo tienduizenden euro's aan omzet mis en moesten meer dan duizend klanten teleurstellen.