Repair Café 29 augustus 2018

Zaterdag vindt er opnieuw een Repair Café plaats. In Den Herberg kan iedereen tussen 14 uur en 17 uur met kapotte spullen terecht. In het Repair Café kunnen mensen kleine elektro en textiel laten herstellen maar ook voor algemene herstellingen, informatica en het slijpen van je messen kan je er terecht. Het café is gevestigd op de Octave de Kerckhove D'Exaerdestraat 16. (BKH)