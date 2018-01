Repair Café in De Herberg 30 januari 2018

02u39 0

Café Den Herberg is komende zaterdag het decor voor het Repair Café, dat voor de gelegenheid omgedoopt wordt tot de Herstel Herberg. Je kan er terecht om bijvoorbeeld kleine elektronische apparaten te laten herstellen. Afspraak van 14 uur tot 17 uur in het café langs de Octave de Kerckhove D'Exaerdestraat 16 in Buizingen. Meer info op de website repaircafevanhalle.blogspot.be. (BKH)