Renovatie Politiehuis zal 6,7 miljoen euro kosten 17 maart 2018

02u41 0

Het stadsbestuur van Halle is nu officieel eigenaar van het Politiehuis in de Fabriekstraat. Het schepencollege kreeg daarvan officiële bevestiging.





Wellicht eind dit jaar kan dan gestart worden met de renovatie van de oude rijkswachtkazerne. Het complex moet verbouwd worden tot een modern politiegebouw voor de politiezone Zennevallei. Halle was in het verleden al voor 70 procent eigenaar van de site maar de overige 30 procent was in handen van de Regie der Gebouwen en dus kon een renovatieproject niet uitgevoerd worden. Meer dan tien jaar geleden besliste de stad al om de rest aan te kopen maar door allerlei hindernissen duurde het dus tot nu voor de verkoop kon doorgaan. Achteraan het gebouw zal een stuk bijgebouwd worden waardoor de oppervlakte zal verdubbelen. In totaal zal de renovatie 6,7 miljoen euro kosten. Wanneer alles klaar is kunnen de diensten van de politie die nu aan de achterzijde van het stadhuis gevestigd zijn verhuizen. In het stadhuis kunnen dan weer andere diensten van de stad hun intrek nemen. (BKH)