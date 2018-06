René en José zijn 50 jaar gehuwd 26 juni 2018

René Michiels (74) en José Coppens (72) uit de Demesmaekerstraat in Halle vierden hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar op een bal kennen. René werkte als schrijnwerker bij Colruyt en José was naaister in haute couture in Brussel. Beiden werken sterk aan hun gezondheid en fietsen dagelijks. Hun gezin werd uitgebreid met de kinderen Nancy, Pascale en Werner, de kleinkinderen Bo, Janton, Evelien, Febe en Ellis en achterkleinkind Mila.











(SMH)