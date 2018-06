René en Hilda vieren gouden huwelijk 13 juni 2018

02u44 0

René Debecker (72) en Hilda Foster (69) uit de de Lenniksesteenweg 621 in Breedhout Halle vierden hun gouden huwelijk. René werkte 25 jaar bij garage Van Asbroeck in Dworp op de dienst naverkoop. Na zijn legerdienst bij de marine trok René met vrienden op stap. Ze kwamen in de Jongen Deken in Sint-Pieters-Leeuw terecht, tijdens een optreden van Will Tura. Toen hij Hilda zag, was René meteen verkocht. Hilda werd in Oxford, Engeland geboren en verhuisde op haar 15de naar Ruisbroek. Ze werkte als verpleegster in het Bracops ziekenhuis in Anderlecht. Hilda doet atletiek en schreef zich op haar 60ste in bij OEH. Ze liep al 4 marathons. Het koppel kreeg dochter Debbie en een keindochter. René is gekend als lesgever in verdediging bij straatagressie. Hij richtte 18 jaar terug zijn eigen club op : www.kravmagadirect.be





(SMH)