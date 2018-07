Regionaal Landschap zoekt fruitplukkers 26 juli 2018

02u28 2

Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei is op zoek naar leden voor het plukteam. Dat team gaat aan de slag in boomgaarden van hoogstamfruitbomen. "Lekker fruit dat gewoon op de grond valt, biedt een droevige aanblik", klinkt het. "Daarom zoeken we nu al voor het derde jaar op rij helpende handen. De oogst wordt in overleg verdeeld tussen plukker en eigenaar van de boomgaard." Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via www.pajot-zenne.be/plukteam. (MEN)