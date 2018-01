Record in zicht: al meer dan 13.000 schaatsers STORMWEER GEEN PROBLEEM IN GESLOTEN TENT OP STATIONSPLEIN BART KERCKHOVEN

02u33 0 Mozkito Jong en oud zakte tijdens de kerstvakatie af naar de ijspiste van Halle Schaatst. Halle Al meer dan dertienduizend bezoekers hebben de schaatsen aangetrokken om rondjes te draaien op de overdekte ijspiste van Halle Schaatst. Organisator Halle Events is tevreden over de opkomst. "Dankzij de gesloten tent hebben we geen last van het natte en stormachtige weer", zegt Frank Vannerom.

De vrijwilligers die aan de slag zijn in de schaatstand naast de piste hebben het elke dag al druk gehad in de tent van Halle Schaatst. De Kerstkroeg draait ook op volle toeren en dus zijn de organisatoren blijgemutst. "Voor de kerstvakantie waren het vooral de scholen die overdag hun leerlingen lieten schaatsen", zegt Frank Vannerom. "Tijdens de vakantie zijn het natuurlijk de gezinnen. Gemiddeld komen er elke dag tussen 700 en 800 schaatsers. We zitten mooi op schema."





Zelfs na de kerstvakantie trekken er nog scholen naar de piste. "Zo komt het Heilig Hart&College volgende week nog langs. Maar ze komen zelfs van veel verder. Zelfs scholen in Kokejane en Sint-Gillis reserveerden een plekje. Het station is dan ook naast de deur. Als ze met een gehuurde bus in Halle moeten geraken, kost dat te veel."





Ook de Kerstkroeg draait op volle toeren.

3.500 leerlingen

In totaal zullen er voor en na de kerstvakantie 3.500 leerlingen met hun school langs geweest zijn. Maar Frank verwacht na de kerstvakantie ook nog andere bezoekers. "Op maandag en dinsdag sluiten we wel vanaf 15.30 uur. Vorig jaar merkten we dat er die dagen soms maar twintig bezoekers waren. Dan heeft het weinig zin om die tientallen vrijwilligers op te trommelen. Maar de andere dagen zijn we ook 's avonds open. Er zijn zelfs sportclubs die nog afzakken. Zo is de judoclub uit Lembeek nog van plan om langs te komen. Ook andere sportverenigingen die normaal buiten trainen, kiezen voor het schaatsen als alternatieve activiteit."





Nog tot 14 januari

De hoge temperaturen maar ook het slechte weer speelden andere ijspistes parten maar Halle Schaatst had daar geen last van. "De tent is volledig gesloten en dat is bij andere pistes niet zo", legt Frank uit. De regen maar ook de wind zijn geen probleem. Het is in de tent perfect om te schaatsen en ook het ijs zelf hoeft niet extra gekoeld te worden omdat de koude binnenblijft. We hebben wel de leverancier van de tent gebeld om zeker te zijn dat er geen extra maatregelen moesten genomen worden door het stormweer maar dat bleek dus niet nodig." Vorig jaar kwamen er 18.441 bezoekers schaatsen op de piste, het lijkt er op dat het er dit jaar meer kunnen zijn. Nog tot 14 januari is de piste open.