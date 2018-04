Reclame maken met affiches? Te gewoontjes voor deze heren 12 april 2018

02u25 0 Halle Timmy Congiu en Steven Wyns, zaakvoerders van tuinbedrijf Livingreen, wilden reclame eens anders aanpakken. Hoe anders? Dat zie je in een veld langs de Brusselsesteenweg.

Hoe maak je langs Halse wegen reclame die blijft hangen? Timmy en Steven gingen er even voor zitten, en stonden op met een niet-alledaags idee. Geen banale affiche op een paneel, dus. Wel een constructie bestaande uit gelaste betonnetten. Die vormen de letters van Livingreen, elk 2,5 meter hoog. Samen nemen ze een lengte van 23 meter in.





"We waren voor een beurs in Halle al eens aan de slag gegaan met die betonnetten", vertelt het duo. "En zo ontstond het idee om er letters mee te maken. In de wintermaanden is er toch wat minder werk in onze sector en dus hadden we tijd om de letters te maken. Zeker met een groene achtergrond krijg je een leuk effect. We vinden het nu dus al geslaagd. De bedoeling is om de letters na enkele maanden te verplaatsen. (BKH)