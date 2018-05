Rechtszaak treinramp wordt ingeleid op 5 juni 12 mei 2018

02u28 0

De rechtszaak rond de treinramp in Buizingen, die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen, wordt op 5 juni ingeleid voor de politierechtbank van Halle. De zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden in CC 't Vondel. Infrabel en de NMBS moeten zich verantwoorden voor nalatigheid inzake de beveiliging. De bewuste treinbestuurder zou dan weer een stopsignaal genegeerd hebben. Hij riskeert twee jaar cel, maar ontkent en eist dat zijn zaak in het Frans behandeld wordt. Als de politierechter daarmee instemt, zal het proces verhuizen naar Nijvel of Brussel. Daar zou de zaak dan nog zeker dit jaar behandeld worden. (WHW)