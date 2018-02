Rechter wil uitgebreider psychiatrisch onderzoek voor exhibitionist 01 februari 2018

02u41 0 Halle Een 33-jarige exhibitionist uit Halle die aankijkt tegen internering, zal een uitgebreider psychiatrisch onderzoek moeten ondergaan. De rechter wil een beter beeld van de man krijgen.

Twee weken geleden werd de internering gevorderd voor de dertiger, na meerdere feiten van openbare zedenschennis. Zo hing hij op 23 maart 2016 's ochtends al rond in de buurt van enkele scholen in Halle. Hij 'verraste' er kinderen en hun ouders door plots voor hen te springen en zijn geslachtsdeel te tonen. En daar ging hij 's middags en na schooltijd nog even mee door, tot hij uiteindelijk opgepakt werd.





Vaderschap

Maar wat pas echt opviel, was zijn verklaring voor zijn daden. "Ik had op Valentijnsdag te horen gekregen dat ik vader zou worden", klonk het. "Aanvankelijk was ik euforisch, maar daarna sloegen onzekerheid en spanning toe. Ik ben te veel beginnen drinken, met de feiten tot gevolg."





Ontoerekeningsvatbaar

De man werd vrijgelaten onder voorwaarden: geen alcohol drinken en geen nieuwe feiten plegen. Maar een maand later was het opnieuw van dat, opnieuw aan twee scholen in Halle. Er volgde een psychiatrisch onderzoek waarin getwijfeld werd aan de 'grote druk van het nakende vaderschap'. De conclusie was dat de dertiger aan een psychiatrische stoornis lijdt, en dus ontoerekeningsvatbaar is. Maar de rechter wil nu een uitgebreider psychiatrisch verslag zien alvorens de dertiger eventueel te interneren. De zaak werd daarom uitgesteld naar 21 maart. (WHW)