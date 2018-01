Radio Victoria telt af met Carnavalitis 02u28 0 Foto Mozkito De ploeg van Radio Victoria in de mobiele studio, hier opgesteld in de Kerstkroeg. Halle De carnavalisten zijn begonnen met aftellen naar 10 maart, en dus komt ook Radio Victoria met een nieuw seizoen van Carnavalitis. Gisteren werd er live uitgezonden vanuit de Kerstkroeg.

Tijdens die uitzending werd meteen ook al even vooruitgeblikt naar Halle Op Losse Schroeven. Ook het Prinsenpaar en de leden van de hofhouding waren van de partij. In totaal zal Radio Victoria in de aanloop naar Carnaval Halle driehonderd uur radio maken. "Dat doen we in onze studio, maar we zullen ook te gast zijn in verschillende cafés", zegt Frank Vannerom. "Na zestien seizoenen krijgen we nu vaak zelf de vraag of we niet ergens willen neerstrijken met Carnavalitis."





De Carnavalitiskaravaan houdt zo dit jaar halt in café De Sleutel (22 januari), Blue Note (5 februari), café Mustang (19 februari) en Oud Kasteel (5 maart). Het programma wordt elke maandagavond uitgezonden tussen 20 uur en 22 uur, voorafgegaan door een uurtje Ambicafé en gevolgd door Studio Carnavalitis. De ploeg werkt ook opnieuw samen met de collega's van Gruute Met TV, zodat radio en televisie elkaar op de belangrijke evenementen kunnen aanvullen.





Meer informatie op www.radiovictoria.be. (BKH)