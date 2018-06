Radio Victoria op Braderie 16 juni 2018

De Braderie in Halle begint op donderdag 21 juni en op die eerste dag van het verlengde koopjesweekend zal Radio Victoria live uitzenden vanuit het centrum. Vanaf 14 uur is er ook een selfie-wedstrijd aan de radiostand, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Vanaf 17 uur is er een 'Feest in de Streek'-uitzending, waarbij vooruitgeblikt wordt naar de evenementen in de streek. De radiozender richt voor de uitzending een mobiele studio in op de Beestenmarkt. (BKH)