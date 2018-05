PVDA vraagt aandacht voor fijnstof 28 mei 2018

De afdeling van de Partij van de Arbeid in Groot-Halle voerde zaterdag actie in het centrum van de stad om aandacht te vragen voor de problematiek van het fijnstof. Een twintigtal actievoerders trokken met stofmaskers aan door de stad via de Parklaan, het Possozplein, Cardijnstraat en Grote Markt om te eindigen op de Beestenmarkt. PVDA pleit in Halle voor vaste meetpunten om het fijnstof in de lucht te meten.





Verder werd er gepleit voor veiliger en gezonder woon- en schoolverkeer en een duurzame mobiliteit in de stad. (BKH)