Psychologisch onderzoek voor brokkenpiloot 12 mei 2018

02u39 0 Halle Een 20-jarige jongeman moet zich psychologisch laten onderzoeken nadat hij met een auto crashte in de berm op de Gaasbeeksesteenweg in Halle.

"Op een smalle weg waar plaats is voor één auto, haalde hij een andere weggebruiker in via de grasberm", zo las politierechter Dina Van Laethem voor uit het dossier. Net daarom wordt hij ook vervolgd: volgens een getuige was de twintiger aan het racen. Dat werd ontkend door de advocaat van de jongeman.





Volgens politierechter Van Laethem waren de feiten echter duidelijk. De twintiger kreeg dan ook een boete van 800 euro, waarvan 100 euro met uitstel, en een rijverbod van een maand. Het psychologisch onderzoek moet uitwijzen of de jongeman wel genoeg verantwoordelijkheidszin in het verkeer heeft. (BKH)