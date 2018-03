PROGRAMMA 10 maart 2018

02u26 0

ZATERDAG

15.55 uur: Vertrek van de Deuvelstoet





16.33 uur: Aankomst van de Deuvelstoet op de Grote Markt





16.55 uur: Brouwen van de prins en verwekken van het vrouwelijk schoon





18.11 uur: Aankleden van de kleine vaantjesboer op de Beestenmarkt





22.33 uur: Halle duikt in zijn eerste dolle nacht





ZONDAG

09.44 uur: Kaarsofferande in de basiliek door de Gilles & Pierrots van Groot Halle





10.22 uur: Pronkzitting in het historische stadhuis





14.33 uur: Vertrek van de Carnavalsstoet vanop Sint-Rochus





15.11 uur: Doortocht van de carnavalsstoet over de Grote Markt





20.44 uur: Vertrek van de grote lichtstoet





21.22 uur: Doorkomst van de lichtstoet op de Grote Markt





23.55 uur: Verrassingsact op de Grote Markt





00.33 uur: Halle duikt in zijn tweede dolle nacht





MAANDAG

18.44 uur: Vertrek krottenmaandagstoet





21.11 uur: Krottenworp op de Grote Markt, met als hoofdprijs de Gouden krot (500 euro)





21.33 uur: Prijsuitreiking aan de Halse carnavalsverenigingen





22.22 uur: Monstervuurwerk vanop Graankaai





23.11 uur: Verbranding van carnaval op Oudstrijdersplein





23.33 uur: Verrassingsact op de Grote Markt





00.11 uur: Verbranding van carnaval in de Biezeweide





00.22 uur: Halle duikt in zijn derde en laatste dolle nacht