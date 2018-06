Proces treinramp: taalwijziging geweigerd 30 juni 2018

02u25 0 Halle Als het van de Halse politierechter afhangt, dan kan het proces rond de treinramp in Buizingen in november beginnen. De gevraagde taalwijziging, door de verdediging van de machinist, werd geweigerd.

De machinist moet zich samen met Infrabel en de NMBS verantwoorden op het proces, maar hij had via zijn advocaat een taalwijziging naar het Frans gevraagd. Dat heeft politierechter Dina Van Laethem nu geweigerd. Ze hield onder andere rekening met een mogelijke verjaring van de feiten - uiterlijk op 21 februari 2021. "Dat moet zeker voorkomen worden", aldus Van Laethem in haar vonnis. "Tegelijk is het ook duidelijk dat de beklaagde in de voorbije jaren al alles gedaan heeft om het onderzoek te vertragen. Maar het is in het belang van de slachtoffers en nabestaanden dat dit dossier acht jaar na de feiten zo snel mogelijk behandeld wordt. Wanneer het dossier in het Frans opgevolgd wordt, betekent dit extra vertraging omdat een nieuwe magistraat dan alles opnieuw moet instuderen. En ongetwijfeld moeten er dan opnieuw extra stukken vertaald worden."





De verdediging van de machinist kondigde tijdens de vorige zitting al aan tegen een mogelijke weigering in beroep te gaan. Wanneer dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. Maar Van Laethem legde intussen wel al 14 november vast als datum voor een volgende zitting. (BKH)