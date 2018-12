Proces-treinramp op 8 januari ingeleid WHW

13 december 2018

13u38 0 Halle Het proces over de treinramp in Buizingen zal op 8 januari ingeleid worden voor de Brusselse politierechtbank. De verschillende partijen in het dossier hebben weliswaar nog geen dagvaarding ontvangen voor die zitting.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen, toen een stoptrein frontaal op een IC-trein botste. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Onder hen waren de treinbestuurder van de P-trein en de twee treinbegeleiders van beide treinen.

Nog geen behandeling

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgt zowel de bestuurder van de stoptrein, die door een stoplicht zou zijn gereden, als de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden geweest zijn met de veiligheid. De treinbestuurder betwist tot op vandaag dat hij door een rood licht is gereden. Voor de politierechtbank in Halle vroeg de verdediging om een taalwijziging, maar die werd geweigerd. De verdediging ging daartegen in beroep bij de arrondissementsrechtbank, een speciale rechtbank bestaande uit zes rechters, en die besliste om de taalwijziging wel toe te kennen. Het dossier werd daarop overgemaakt aan de Brusselse politierechtbank. Die heeft nu 8 januari vastgelegd als eerste zittingsdatum. Die dag zal het dossier wel nog niet behandeld worden, maar zullen de data voor de behandeling vastgelegd worden.