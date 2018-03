Proces treinramp nog voor dit jaar? RAADKAMER BESLIST VRIJDAG OVER DOORVERWIJZING WOUTER HERTOGS

27 maart 2018

03u04 0 Halle Het lijkt dan eindelijk tot een proces te komen in de zaak van de treinramp. Vrijdag beslist de raadkamer of een treinbestuurder, de NMBS en Infrabel zich in de rechtbank moeten verantwoorden.

Meer dan acht jaar na de verschrikkelijke treinramp, die negentien mensen het leven kostte, lijkt de juridische eindmeet eindelijk in zicht te komen. Gisteren behandelde de raadkamer de vraag of Infrabel, de NMBS en één van de betrokken treinbestuurders zich moeten verantwoorden in de politierechtbank. Vrijdag volgt de uitspraak, maar volgens meerdere betrokken advocaten is dat "een formaliteit".





Ook de vele slachtoffers - er zijn 63 burgerlijke partijen, 265 aangemelde slachtoffers en nog eens 500 mensen die schade geleden hebben - kijken uit naar het proces. Omdat het onderzoek zo complex was, duurde het jaren alvorens de zaak bij de raadkamer belandde. En dat lange wachten woog enorm. "De redelijke termijn is al lang overschreden", knikt Anita Mahy van vzw Treinramp Buizingen. "Het is een schande hoe men speelt met de gevoelens van overlevenden en nabestaanden."





Taalwijziging

Tijdens de zitting van gisteren bleek dat de zaak nog voor de zomer ingeleid zal worden in de Halse politierechtbank - vooropgesteld dat de doorverwijzing door de raadkamer er effectief komt. Maar weinigen die daar aan lijken te twijfelen. "We hebben er goede hoop op dat het proces er eindelijk zal komen", knikt Anita Mahy. Maar Dimitri de Béco, die de betrokken treinbestuurder verdedigt, kondigde wel meteen al aan dat zijn cliënt in het Frans - en dus voor een andere rechter - berecht wil worden. Een manoeuvre om tijd te winnen? "Absoluut niet", beklemtoont de strafpleiter. "We hebben dit vanaf dag één gevraagd. Een groot deel van het dossier werd ook al vertaald. Dit is dus zeker geen vertragingsmanoeuvre." En daar valt iets voor te zeggen: zelfs in het geval van een taalwijziging zou het dossier nog dit kalenderjaar bij de rechter moeten belanden. Die zal dan uitmaken of de NMBS, Infrabel en/of de treinbestuurder schuld hebben aan het drama.





Begrip voor bestuurder

Voor die treinbestuurder is er overigens veel begrip bij onder meer de nabestaanden en de slachtoffers. Ook de voorzitter van de raadkamer sprak de man gisteren enkele bemoedigende woorden toe. Zelf ontkent hij nog altijd dat hij die dag door het rode licht gereden is. Desalniettemin riskeert hij in de politierechtbank een celstraf van twee jaar. "Maar ook hij is een slachtoffer in dit verhaal", vindt Mahy. "De grote verantwoordelijken zijn in deze de NMBS en Infrabel. Uit het verslag van de onderzoeksrechter is duidelijk gebleken dat zij nalatig geweest zijn inzake de beveiliging van de treinstellen en de spoorinfrastructuur."