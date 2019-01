Proces-treinramp nog niet voor morgen Pas in september pleidooien voor Brusselse rechter WHW

14u08 0 Halle Het langverwachte proces rond de treinramp in Buizingen is nog niet voor meteen. Op 19 februari zullen de technische experts al verhoord worden. Op de pleidooien is het nog wachten tot in september.

Pas na de expertengetuigenissen krijgen de partijen de kans om hun geschreven conclusies uit te wisselen. De pleidooien vinden vervolgens in het najaar plaats. Intussen betwist de verdediging van de treinbestuurder die volgens de experts door een stoplicht zou zijn gereden, de rechtsgeldigheid en de conclusies van die expertise.

Bestuurder buitenspel bij expertise

Het Brussels parket vervolgt de bestuurder van een stoptrein, die door een stoplicht zou zijn gereden, en de NMBS en Infrabel omdat die nalatig zouden geweest zijn met de veiligheid. “Maar onze cliënt heeft nooit kunnen en mogen deelnemen aan de expertises die tijdens het onderzoek zijn uitgevoerd”, zeggen meesters Dimitri de Béco en Pierre Chomé, de advocaten van de treinbestuurder, “de NMBS en Infrabel hebben dat wel kunnen doen. Dat expertiseverslag kan dus niet gebruikt worden tegen onze cliënt. Dat de experts nu door de rechtbank verhoord zouden worden, is niet voldoende om zijn rechten van verdediging te garanderen.”

Verjaring

Ook volgens de advocaat van Infrabel, meester Laurent Kennes, stelt de niet-tegensprekelijkheid van het expertiseverslag een ernstig probleem, niet alleen voor de verdediging maar ook voor de rechtbank. Bovendien is het uitvoeren van een nieuwe expertise onmogelijk aangezien de verjaring met rasse schreden naderbij komt. De rechtbank besloot uiteindelijk om zich nog niet uit te spreken over het probleem dat de verdediging opwierp maar dat mee te nemen in haar beraad over het hele dossier.