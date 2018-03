Prinsenpaar zet Carnaval Halle in de kijker 12 maart 2018

02u36 0 Halle De carnavalisten moesten zaterdagnamiddag meteen regen trotseren tijdens de Deuvelstoet maar toen de plechtigheden begonnen op de Grote Markt bleef het gelukkig droog.

Eerst werd een tot tranen toe ontroerde Prinses Vanessa verwekt uit de ton van de reuzin van de Orde van Prinsessen en wat later brouwde Tastendeuvel de nieuwe Prins Jurgen uit de ton van de jarige Reus Vaantjeboer. Carnaval Halle beleefde meteen een eerste hoogtepunt en het prinsenpaar kon niet wachten om een feestje te bouwen. Ze herinnerden iedereen er nog eens aan dat wat in Halle te zien is in de stoet allemaal zelf gemaakt werd. "En dat maakt Carnaval Halle uniek", aldus Prins Jurgen en Vanessa.





"Dat iedereen dan ook geniet van wat er de komende dagen te bewonderen is." (BKH)