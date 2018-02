Prinsenpaar verbrandt heerschappij 24 februari 2018

02u29 0

Op de Grote Markt verbranden Prins Chris en Prinses Christel vanavond hun heerschappij. Sinds enkele jaren wordt dat evenement enkele weken voor de start van Carnaval Halle georganiseerd. De twee Gillesgroepen van Halle, de Orde van Prinsessen, Tastendeuvel en heel wat carnavalisten nemen zo afscheid van het Prinsenpaar. Iedereen is vanaf 18.33 uur welkom in het jeugdontmoetingscentrum aan de Leide. Om 20.11 uur gaat het in stoet naar de Grote Markt, waar de verbranding van de heerschappij begint om 21.33 uur. Ook Radio Victoria werkt mee aan de organisatie. (BKH)