Prins en Prinses verbranden heerschappij 26 februari 2018

02u24 0 Halle De Halse carnavalisten hebben zaterdagavond verzamelen geblazen op de Grote Markt, om er de heerschappij van het vorige Prinsenpaar te verbranden.

Prins Chris III en Prinses Christel II mochten nog een keer het podium op de Grote Markt inpalmen om de feestvierders toe te spreken. Maar het hoogtepunt was natuurlijk de verbranding zelf. Prins en Prinses staken samen de pop in brand, die symbool stond voor hun heerschappij. Ook hun hofnarrenpaar, het Mini-Prinsenpaar en hun hofnarren, en het Seniorenprinsenpaar namen zo afscheid van hun jaar op de eerste rij van Carnaval Halle. Beide gillesgroepen van Halle begeleidden de verbranding.





Volgend weekend wordt een nieuw Mini-Prinsenpaar verkozen. Daarna is het aftellen naar zaterdag 10 maart, wanneer het feest echt losbarst. (BKH)