Prins Carnaval en provincieraadslid op lijst van SP.A 03 maart 2018

02u31 0 Halle De Halse sp.a heeft negen kandidaten op de verkiezingslijst staan die nooit eerder deelnamen aan gemeenteraadsverkiezingen. "Maar wel mensen uit alle hoeken, die iets willen doen voor hun stad", zegt voorzitter Bertrand Demiddeleer.

Sp.a werkt nog volop aan de lijst waarmee het de kiezers in Halle op 14 oktober wil overtuigen, maar pakt wel al uit met enkele opvallende kandidaten. Eddy 'Ditch' Degreef (46), Prins Carnaval 2002 en uitbater van taverne Retro in de Basiliekstraat, komt voor het eerst op.





In eigen rangen staat Martine Lemonnier (63) ook voor de eerste keer op een lijst voor de gemeenteraad en dat terwijl ze sinds 2000 in de provincieraad zetelt. Ook voorzitter van de sportraad Roger Hanon (68) kiest voor sp.a. "In volle fusies van gemeenten in 1976 stond ik wel al eens op een lijst" verklapt Hanon. "Ik kan me zeker vinden in de aanpak van de partij."





Met de 23-jarige Arno Pirolo heeft sp.a ook iemand die al jaren meedraait in de partij, maar vorige keer te jong was om deel te nemen. Vanuit het verenigingsleven zei ook Bruno De Vuyst (45) toe. De muzikant bij de Sint-Vincentiusfanfare en The Sols en mede-organisator van Kermis Hondzocht gelooft er ook in. Eliane Berlize (57) is in Lembeek dan weer gekend als de vroegere uitbaatster van de cafetaria van sporthal Paul Bricout. Ook juriste Mira Deckx (42) en oudgediende Christiane Denayer (69) hebben toegezegd.





Sp.a, die sinds 2013 voor het eerst sinds een kwart eeuw opnieuw deel uitmaakt van de meerderheid, wil zich met een duidelijke boodschap in de strijd om de kiezer mengen. "Iedereen trekt naar de stembus om 33 gemeenteraadsleden te verkiezen en elke kandidaat kan verkozen worden. Op welke plaats die ook mag staan", zegt Bertrand Demiddeleer.





De komende maanden moet nog bekend worden gemaakt wie de lijst zal trekken. (BKH)