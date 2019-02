Primeur voor Halle: inwoners mogen politici vragen stellen tijdens interpellatiezittingen Stad wil kloof tussen burgers en bestuur verkleinen en meer inspraak geven aan Hallenaren Bart Kerckhoven

26 februari 2019

21u28 0 Halle Wie verkeerschaos vreest door de bouw van de Zuidbrug of vindt dat er te weinig speeltuinen zijn in Halle kan voortaan het stadsbestuur daarover rechtstreeks aanspreken tijdens interpellatiezittingen. Het stadsbestuur wil zo de kloof tussen de Hallenaren en de politiek verkleinen.

Hallenaars mogen voortaan hun zegje doen tijdens interpellatiezittingen. Daarover heeft de gemeenteraad dinsdagavond een reglement goedgekeurd. Meer inspraak voor de inwoners was ook al een thema tijdens de verkiezingscampagne. “De Hallenaren krijgen de kans om de volledige gemeenteraad toe te spreken”, zegt schepen van Participatie Dieuwertje Poté (CD&V). “We willen de kloof tussen de politiek en de inwoners verkleinen. Het is één van de prioriteiten van deze bestuursploeg.”

Geen persoonlijke dossiers

Hallenaren die bijvoorbeeld een probleem willen signaleren, vragen hebben bij bepaalde maatregelen in hun wijk of een voorstel hebben voor de opwaardering van een park kunnen een aanvraag indienen bij het schepencollege. “De vraag moet minstens door twintig Halse burgers ondertekend zijn en die moeten ouder zijn dan zestien jaar”, legt Poté uit. “Dat is een bewuste keuze, want we willen ook jongeren bereiken. Voor de duidelijkheid: persoonlijke dossiers komen niet in aanmerking.”

Concreet zullen de inwoners het woord kunnen nemen net voor de gemeenteraad tijdens speciale interpellatiezittingen. De Hallenaren krijgen per dossier vijf minuten spreektijd, nadien kan dan het schepencollege een eerste antwoord formuleren. Ook de fracties in de oppositie in de gemeenteraad krijgen de kans om kort te repliceren. Wie een vraag indient, zal wel even geduld moeten hebben. Het schepencollege zal die binnen de drie maanden op de agenda zetten. “Dat geeft ons ook de tijd om een juist antwoord te formuleren”, zegt schepen Poté. “Ik hoop alvast dat het interpellatierecht echt gebruikt zal worden door de inwoners. Het is de eerste keer dat we dit in Halle introduceren. We hebben wel al ons licht opgestoken in andere steden en gemeenten waar het al langer ingevoerd werd. Het zal wel nog geëvalueerd worden. We hopen toch een drietal interpellaties per zitting te kunnen behandelen.”