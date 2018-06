Prikactie tegen Francken 11 juni 2018

Een nieuw burgerinitiatief dat pleit voor een modern lokaal en mondiaal beleid heeft zaterdagochtend actie gevoerd tegen het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Hij en andere N-VA-kopstukken waren die ochtend in Halle neergestreken om campagne te voeren voor de verkiezingen. Francken kreeg van de actievoerders een brief overhandigd waarin hij kon lezen dat hij op de website www.mondiaalhalle.be inspiratie kon opdoen voor zijn migratie- en asielbeleid, waar de leden van de organisatie op dit moment teleurgesteld over zijn. Francken nam de brief aan en de actie verliep verder zonder incidenten.





(BKH)