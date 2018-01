Presentatrice op vierde plaats van CD&-V-lijst GOEDELE VAN RUYSEVELT (40) GAAT OUDERS ACHTERNA BART KERCKHOVEN

27 januari 2018

03u24 0 Halle Voormalig Ring TV-presentatrice Goedele Van Ruysevelt (40) komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op voor CD&V in Halle. Ze krijgt meteen de vierde plaats op de lijst en wil zich engageren in de Halse politiek. "Aan de toog heeft iedereen een mening klaar", zegt Van Ruysevelt. "Maar via de politiek kan je ook werkelijk iets veranderen."

Goedele Van Ruysevelt is in de Zennevallei geen onbekende. Ze was jaren aan de slag als presentatrice bij Ring TV en kondigde de voorbije jaren ook de artiesten aan op het podium van Festivhalle, het gratis muziekfestival dat in september in Halle plaatsvindt. Ze is de dochter van Leeuws schepen Luc Van Ruysevelt en Leeuws ere-burgemeester Lieve Vanlinthout die in oktober 2015 overleed. "Ik kom uit een politiek nest", zegt Van Ruysevelt. "Van mijn ouders heb ik veel geleerd. Ik studeerde destijds ook sociologie en politiek interesseert me ook. Maar het is pas nu dat ik voel dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat ik me echt wil engageren."





Opnieuw in de buurt

Opvallend genoeg woont Van Ruysevelt vandaag nog in Leuven. "Maar binnenkort verhuis ik naar Halle en ga ik met mijn vriend in Nederhem wonen. Maar de beslissing om opnieuw in Halle te gaan wonen heeft niets te maken met de verkiezingen. Die knoop had ik al langer doorgehakt. Sinds het overlijden van mijn moeder twee jaar geleden besefte ik dat ik opnieuw dicht bij de mensen die ik graag zie wil wonen. Mijn meter, mijn vader en mijn broer,... ik kom opnieuw in hun buurt wonen en dat is leuk."





Bewuste keuze

Van Ruysevelt wil niet alleen kiezers overtuigen met haar naam, ze wil ook een engagement opnemen. "Mijn hart klopt voor Halle", zegt ze. "Ik mag dan wel in Leuven gewoond hebben, hier in de stad heb ik nog altijd veel vrienden. Carnaval vier ik zonder fout mee en ook tijdens Festivhalle ben ik van de partij. Eigenlijk ben ik hier nooit wegeweest. Ik wil me nu inzetten voor de stad. Aan de toog hebben veel mensen een mening maar je moet wel de politiek in als je ergens je stempel wil drukken. Persoonlijk wik ik me vooral inzetten voor het milieu en de lokale handel maar ook het sociale leven is zo belangrijk. Ik hoop dus dat ik de kans krijg om er voor te gaan. De keuze voor CD&V is ook bewust. Vandaag wordt er vaak in extremen gedacht maar er bestaat ook een middenweg. En mijn moeder gaf me ook mee dat iedereen je zijn mening kan geven maar op het einde van de rit moet je vooral doen wat goed aanvoelt. Ik wil zeker mijn eigen weg gaan in de politiek maar neem net zo goed mee wat mijn ouders me geleerd hebben." Van Ruysevelt werd gisterenavond nog voorgesteld als de verrassingskandidate op de nieuwjaarsreceptie van de partij in zaal Lindegroen.