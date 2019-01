Portugese Dina Rodrigues speciale gast op Winterconcert Verenigde Accordeonisten Bart Kerckhoven

15 januari 2019

12u53 0 Halle De Verenigde Accordeonisten van Halle repeteren voor een nieuw Winterconcert dat plaats vindt op zaterdag 16 en zondag 17 februari. Elk jaar halen de accordeonisten een speciale gast naar ’t Vondel en dit keer is dat de Portugese zangeres Dina Rodrigues.

Dina Rodrigues (37) woont al een tiental jaar in België en is bij het grote publiek niet zo bekend maar ze was destijds wel te zien op de Portugese nationale televisie. Ze bracht al heel wat Portugese nummers uit maar in 2015 bracht ze ook een Nederlandstalig liedje uit. Enkele jaren geleden nam ze ook deel aan het Vier-programma Komen Eten dat ze uiteindelijk won.

Maar in februari kunnen dus vooral haar artistieke kwaliteiten ontdekt worden. Dina Rodrigues treedt dan op met de 35 muzikanten van het orkest dat aangevuld wordt met slagwerk en gitaar. De optredens vinden plaats op zaterdag 16 februari om 20 uur en op zondag 17 februari om 10.30 uur en 15.30 uur in cultureel centrum ’t Vondel. De kaarten kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar in kapsalon Marc op de Gentil Antheunisstraat 4A in Halle of telefonisch op 02/361.13.22 en 0475/89.33.35.