Portret van Stromae levert Halse kunstenaar Ken Huys (32) internationale publieksprijs op Bart Kerckhoven

02 februari 2019

16u41 0 Halle Kunstenaar Ken Huys (32) heeft zaterdag een eerste internationale prijs gewonnen. Een portret dat hij van de Belgische artiest Stromae maakte werd door het publiek uitgeroepen tot Schilderij van het Jaar in het Nederlandse Den Haag.

“Het winnende schilderij is één van mijn ‘Bigger than Life’-portretten uit mijn collectie, ‘The Belgian Blues”, legt Ken uit. “Ik schilder jonge Belgische talenten die internationaal bekend zijn. Maestro Stromae is de naam van het winnende werk en is dus een portret van Paul van Haver. Portretten zijn mijn specialiteit en verder maak ik ook graag surrealistisch werk. Ik heb al portretten geschilderd van Wim Soutaer, Selah Sue, Max Colombie van Oscar & the wolf, model Camille Botten en Dries Mertens die zijn portret inmiddels handtekende.”

Dat Ken en Stromae ook nog eens afkomstig zijn uit Huizingen is ook leuk natuurlijk. “We komen uit hetzelfde dorp en dus wilde ik hem ook in mijn collectie. Het werk zelf staat nu tot 24 februari te koop in Kunstzaal van Heijningen in Den Haag.”

Zaterdag mocht Ken de publieksprijs in ontvangst nemen. “Dit is de eerste belangrijke prijs die ik win maar mijn digitale werken verschenen wel al drie keer in Photoshop Magazine. Ik volgde een opleiding in Sint Lukas in Brussel, waar ik Interieur Vormgeving heb gestudeerd. Ik kreeg er ook de smaak te pakken heb voor het grafisch werk en in mijn opleiding zat ook modeltekenen. Sinds mijn zeven jaar ben ik al gefascineerd door tekenen en schilderen.” Wie werk van Ken Huys wil bewonderen moet in oktober naar gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek waar hij zal exposeren.