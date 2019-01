Politie verspreidt foto’s van overvallers Carrefour Express in Sint-Rochuswijk Bart Kerckhoven

22 januari 2019

13u26 0 Halle De federale politie heeft foto’s verspreid van de twee daders die op zondagochtend 29 juli de Carrefour Express op de Sint-Rochusstraat in Halle overvielen. De speurders zijn op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de daders.

Beide daders spraken Frans. De eerste dader is mager en heeft een baard. Hij droeg een grijze broek, een sweater met grijze kap en een donkere pet met op de voorkant de Italiaanse vlag en het opschrift ‘FREGGE TRICOLORI’.

De tweede dader is mager en had een masker op. Hij droeg een zwarte trainingsbroek met witte verticale strepen op de zijkanten, een zwarte jas met kap, fluogele sportschoenen en een rode pet.

De mannen verrasten die ochtend om 6 uur de uitbater en twee jobstudenten die de winkel net via de personeelsingang waren binnengestapt. Ze bedreigden hun slachtoffers met handvuurwapens en eisten dat de kluis geopend werd. Omdat de kluis een tijdslot had en pas na tien minuten geopend kan worden, hebben de daders niet lang gewacht en namen ze sigaretten en cash geld mee. De overvallers vluchtten nadien weg in een wagen die bestuurd werd door een derde handlanger in de richting van de autosnelweg A8.

Wie meer info heeft, kan de politie contacteren op het nummer 0800/30.300.