Politie pakt geseinde minderjarige op 10 februari 2018

02u45 0 Halle Een minderjarige jongen die in Gent opgegeven was als vermist, werd woensdag in de Halse stationsbuurt opgepakt. Hij had drugs en verboden wapens op zak.

De jongeman, die geseind stond, zou in aanmerking komen voor verschillende misdrijven in de Zennevallei. Hij kon opgepakt worden tijdens een speciale actie waarbij inspecteurs gericht op patrouille gaan. Die actie begon al om 11.30 uur aan het station. Vanaf 14 uur werden 277 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs afgeven voor een periode van zes uur. Een man die onder invloed van drugs achter het stuur zat, moest zijn rijbewijs voor een periode van vijftien dagen afgeven. Voorts bleek één wagen niet verzekerd te zijn, en een andere niet ingeschreven. De agenten namen nog een nummerplaat in beslag en beboetten enkele inzittenden die hun veiligheidsgordel niet droegen. Tot slot werd één persoon opgepakt omdat hij illegaal in het land was.





(BKH)