Politie pakt drie vermoedelijke drugsdealers op 21 juni 2018

Halle De lokale politiezones Zennevallei en Dilbeek hebben samen drie drugsdealers kunnen oppakken.

Tijdens een gerechtelijke actie, waarvan de locatie niet vrijgegeven wordt, werd een verdacht voertuig aan de kant gezet. De bestuurder bleek in het bezit te zijn van 26 gram speed. Een huiszoeking bij de Dilbekenaar leverde nog eens veertig gram van de drug op.





De huiszoeking leverde ook elementen op die naar een adres in de Sint-Rochuswijk in Halle wezen. Ook daar volgde een huiszoeking, waarbij twee aanwezigen opgepakt werden. In de Halse woning werd nog eens 700 gram speed, 500 gram cannabis, zo'n 70 xtc-pillen en 900 euro cash aangetroffen.





De Dilbekenaar werd door een Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Over de twee andere verdachten wil de politie geen verdere informatie geven. Het onderzoek loopt nog. (TVP)