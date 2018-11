Politie moet verkeer regelen nadat Bergensesteenweg afgesloten bleef Bart Kerckhoven

17 november 2018

18u20 0

Wie zaterdagochtend door de binnenstad reed moest alweer rekenen houden met extra files. De Bergensesteenweg bleek nog steeds afgesloten voor het verkeer en dus moest iedereen alweer omrijden via de Poststraat. Veel bestuurders waren verrast omdat de werken normaal vrijdagavond klaar waren. De files op de Poststraat en de Albrecht Ardevelstraat werden zo lang dat politie-inspecteurs op het kruispunt met de August Demaeghtlaan het verkeer moesten regelen. Maar om 14 uur werden de borden dan toch aan de kant geschoven en kon het verkeer opnieuw door rijden. Net op tijd want twee uur later vertrok al de Sinterklaasparade in de binnenstad. Waarom de steenweg nog een hele ochtend afgesloten moest blijven is onduidelijk.