Politie lanceert afsprakensysteem voor aangiftes en klachten Tom Vierendeels

27 november 2018

21u36 0 Halle Inwoners van Halle zullen voortaan een afspraak moeten maken als ze een niet-dringende klacht willen neerleggen bij de lokale politie. Bedoeling is om lange wachtrijen voor bezoekers te vermijden en zo weet het politiepersoneel aan wat ze zich tijdens de werkdag mogen verwachten.

Wie vanaf volgende week maandag een klacht wil neerleggen of aangifte wil doen in het commissariaat van Halle zal gevraagd worden om telefonisch of via de website een afspraak te maken. Het systeem komt er enerzijds om het onthaalpersoneel makkelijker en overzichtelijker te laten werken. Onthaalmedewerkers zijn politiemensen die enkel deze taak uitvoeren. Zij maken dus bijvoorbeeld geen deel uit van de interventiedienst. Aangezien zij met uiteenlopende klachten geconfronteerd worden, hebben ze een zeer brede kennis over verschillende domeinen. Mentaal is de job ook enorm belastend.

“Maar het vrij komen en gaan van ‘klanten’ is niet meer rendabel”, zegt korpschef Mark Crispel van de zone Zennevallei. “Als er amper bezoekers waren was er bij wijze van spreken personeel te veel, maar het omgekeerde geldt ook. Het systeem van afspraken maakt het werkritme nu voorspelbaarder en burgers weten dat ze op het afgesproken uur vrijwel onmiddellijk geholpen worden.” Op een vrijdagavond kan het bijvoorbeeld een tot twee uur duren vooraleer je een agent kan spreken.

De werking is volgens Zennevallei uniek in onze regio, die de mosterd haalde bij de huisartsen. “Mensen kunnen via de website of telefonisch een afspraak maken”, zegt commissaris en projectverantwoordelijke Reinhard Beerens. Ook wie zich zonder afspraak aanbiedt aan het loket zal een afspraak krijgen. ‘Heeft u een afspraak?’ zal dus altijd d eerste vraag zijn. Voor ernstige feiten zoals zedendelicten zal er wel onmiddellijk opvang voorzien worden, maar dat zal voor bijvoorbeeld de aangifte van een fietsdiefstal niet het geval zijn. Je kan dan ter plaatse een afspraak maken. Die kan voor direct, enkele uren later of de volgende dag zijn.” Voor burgers komt dit hun privacy ten goede. Zij moeten nu aan het loket, waar soms andere mensen staan aan te schuiven, niet meer vertellen voor wat ze aanwezig zijn.

Het afsprakensysteem is er dus enkel voor niet-dringende zaken of zaken waarvoor een politietussenkomst ter plaatse niet nodig is. Bij bijvoorbeeld een inbraak moet wel nog altijd het noodnummer of het algemeen telefoonnummer van het commissariaat gebeld worden. Vanaf 3 december gaat het pilootproject in de post van Halle van start, waarna in het voorjaar van 2019 een evaluatie volgt. Het is de bedoeling dat dan ook de posten van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw meestappen in het systeem.