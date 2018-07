Politie krijgt commissariaat van 6,9 miljoen VERBOUWING OUDE RIJKSWACHTKAZERNE START EIND DIT JAAR BART KERCKHOVEN

31 juli 2018

02u41 0 Halle De oude rijkswachtkazerne krijgt een nieuw leven. Vanaf 2020 zal een nieuw politiecommissariaat langs de Fabriekstraat in Halle de uitvalsbasis worden van 130 politiemensen van de zone Zennevallei. De werken starten eind dit jaar. Prijskaartje: 6,9 miljoen euro.

De oude rijkswachtkazerne staat al een paar jaar leeg, maar nu kan de zoektocht naar een aannemer beginnen. Die zal een modern commissariaat optrekken door het oude gebouw volledig te strippen en er een deel bij te bouwen. Er is een nieuw cellencomplex voorzien, net als een schietstand, hondenkennels maar ook lokalen voor het personeel en een onthaalruimte voor bezoekers. "Alles wat een modern commissariaat nodig heeft", zegt commissaris Reinhard Beerens van de politiezone Zennevallei. Hij volgt het project mee op. "We hebben onze eigen mensen gevraagd wat ze nodig hebben en van daaruit een plan uitgewerkt. We houden rekening met de nieuwste wetgeving en kiezen voor een functioneel gebouw dat veilig is voor bezoekers en personeel. We zijn tevreden dat het stadsbestuur van Halle bijna 7 miljoen euro vrijmaakte voor de verbouwingen." Beerens benadrukt dat het zeker geen luxeproject is. "Alles wat voorzien is, zal gewoon nodig zijn voor onze mensen."





Meeste interventies

Vandaag is er al een commissariaat aan de Victor Baetensstraat, waar de politiezone Halle destijds een onderkomen kreeg in een deel van het stadhuis. "Maar dat werd nooit ontworpen met de politie in het achterhoofd", zegt korpschef Mark Crispel van de zone Zennevallei. "Het is belangrijk dat we in Halle over een goed uitgerust commissariaat beschikken. Hier zijn nu eenmaal de meeste interventies. Bovendien is de locatie in de Fabriekstraat een uitstekende uitvalsbasis."





Bijna 130 personeelsleden kunnen in 2020 werken in het nieuwe commissariaat. Vandaag zitten die mensen en diensten nog verspreid over het commissariaat in het centrum van de stad en het commissariaat 'Brabantpoort' langs de Pepingsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. "Brabantpoort blijft wel een belangrijk gebouw voor de zone", benadrukt Crispel. "Daar blijft alle administratie gevestigd."





Schietstand

Zowel de dienst interventie als recherche, de wijkagenten als de afdeling jeugd krijgen er een plek. Ook de schietstand en de hondenkennels springen in het oog. "Onze mensen moeten nu nog uitwijken naar Nijvel voor schietoefeningen", legt korpschef Crispel uit. "De schietstand zal zeker intensief gebruikt worden. We voorzien ook vier hondenkennels, omdat we op termijn graag vijf politiehonden willen inschakelen in de interventiewerking. Dan moet je voor die dieren ook een goed onderkomen hebben."