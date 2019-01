Politie kan twee fietsendieven arresteren Tom Vierendeels

31 januari 2019

19u13 0 Halle De politiezone Zennevallei heeft deze week twee mannen kunnen arresteren die gelinkt worden aan tien fietsdiefstallen in de stad.

De politie kreeg afgelopen zaterdag iemand over de vloer de klacht indiende over zijn of haar gestolen fiets. De zoveelste, want deze maand werden op veertien dagen feit al dertien fietsen gestolen. Die feiten werden onder meer in de stationsbuurt, aan het zwembad, in het centrum en aan de Graankaai gestolen. Bij het onderzoek naar deze diefstallen kwamen twee mannen in beeld die al gekend waren. Deze personen werden namelijk al gelinkt aan drie fietsdiefstallen in Halle in november 2018 waarin zij nog opgespoord en verhoord moesten worden. Eén van hen werd ook al gedagvaard voor de rechtbank. Omdat de personen geen geldig adres hadden, konden zij echter niet gemakkelijk opgespoord worden door de politie.

Bij de diefstal van afgelopen zaterdag kwam ook een van beide personen opnieuw in beeld. Het vizier stond op scherp bij de politiemensen. Het signalement werd verstuurd en resulteerde in het opmerken van één van de fietsendieven afgelopen dinsdag door een aspirant-commissaris die momenteel stage loopt in de politiezone. Interventieploegen werden in versterking geroepen en beide verdachten konden worden gearresteerd aan het station van Halle. De ene man had een fiets bij en de andere een step. Politie en Parket vermoeden dat deze recent zijn gestolen.

De verdachten kunnen op dit ogenblik aan 10 fietsdiefstallen worden gelinkt op basis van hard bewijsmateriaal. Dit heeft er toe geleid dat het Parket van Halle-Vilvoorde besliste de mannen onmiddellijk te dagvaarden voor de Correctionele Rechtbank in Brussel, waar ze op 14 maart terecht zullen staan voor deze reeks feiten.

De politiezone Zennevallei hoopt via deze weg een einde te hebben gemaakt aan de vlaag fietsdiefstallen op het grondgebied. Mede dankzij deze integrale aanpak is de zone Zennevallei er de voorbije jaren alvast in geslaagd om het aantal feiten te halveren: van 274 feiten in 2015 naar 131 in 2018. De zone wil deze tendens heel graag bestendigen en zal de fietsdiefstallen ook in 2019 als blijvend aandachtspunt in de operationele werking hanteren.

Intussen is de politiezone Zennevallei nog op zoek naar de eigenaars van de fiets en step. Is deze fiets of step van jou? Kom langs met je aankoopbewijs (of andere bewijzen) en meld je aan op de politiepost Halle, Victor Baetensstraat 4.