Politie kan inbraak voorkomen, navigatiesysteem doet verdachten de das om Tom Vierendeels

07 maart 2019

16u09 0 Halle Een ploeg van de lokale politiezone Zennevallei heeft drie inbrekers kunnen arresteren, die nadien ook door de onderzoeksrechter werden aangehouden. Ze maakten zich verdacht door doelloos rond te rijden, maar het was uiteindelijk het navigatiesysteem dat hun de das omdeed.

Een patrouille merkte zondagnacht rond 1.45 uur een voertuig met buitenlandse nummerplaten pp en de twee inspecteurs besloten om de wagen te volgen. De bestuurder bleef doelloos en tergend traag rondrijden, waarop de agenten het voertuig naar de kant haalden en overgingen tot een controle. De bestuurder gaf een onsamenhangend verhaal over hun aanwezigheid en bij controle bleken uiteindelijk twee van de drie inzittenden al gekend te zijn bij de politie.

Bij nazicht van hun navigatiegegevens bleek dat de verdachten de voorlaatste bestemming die werd ingevoerd voorbij waren gereden, een bedrijf langs de Alsembergsesteenweg. Vermoedelijk wilden ze daar dus hun slag slaan, maar kwam de politiepatrouille roet in het eten gooien. Er werd een grondige controle uitgevoerd en naast mutsen en handschoenen troffen de agenten ook een metaaltang aan, die goed verstopt was onder de zetel van de achterbank. Daarnaast waren de drie verdachten in het bezit van enkele duizenden euro’s.

Het trio werd gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om de mannen voor de onderzoeksrechter te laten leiden, die de mannen ook liet aanhouden.

De politie blijft intussen oproepen om waakzaam te blijven en vraagt bij verdachte zaken onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen.