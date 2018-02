Politie controleert in Sint-Rochuswijk 17 februari 2018

De lokale politie zal vanaf volgende week snelheidscontroles houden in de zone 30 in de Sint-Rochuswijk. Die zone maakt deel uit van het nieuwe verkeersplan voor de wijk, dat eind augustus ingevoerd werd. In de voorbije maanden werden onder meer smiley-borden ingezet om bestuurders te waarschuwen wanneer ze te snel reden. Boetes werden er nog niet uitgedeeld, maar daar komt nu dus verandering in. De politie heeft wel al effectieve snelheidsmetingen gehouden, om in kaart te brengen waar er precies te snel gereden wordt. (BKH)