Politie controleert aan het Halse station en op school Don Bosco Tom Vierendeels

29 maart 2019

18u34 10 Halle De lokale politiezone Zennevallei heeft afgelopen week verschillende grootschalige controles gehouden. Dat was het geval aan het station van Halle en op de school Don Bosco. De politie hield ook toezicht in de stations van Lot, Ruisbroek en Lembeek.

Maar liefst veertig inspecteurs van de zone Zennevallei namen woensdagochtend deel aan een grootschalige controleactie in samenwerking met De Lijn, Securail en de Spoorwegpolitie. ‘s Ochtends werden zowel treinreizigers als pendelaars van de Lijnbussen gecontroleerd. De politie deed dat voornamelijk op drugsbezit. De drugspeurhond gaf bij dertig personen een teken waardoor deze personen grondig gecontroleerd werden. Uiteindelijk bleken er drie mensen in het bezit te zijn van verdovende middelen, waardoor zij een processen-verbaal kregen. Bij de 1.100 gecontroleerde passagiers van de Lijnbussen kregen veertien personen een proces-verbaal voor zwartrijden. Tegelijkertijd vonden gelijkaardige controles plaats in Tubeke en Eigenbrakel.

De politie controleerde later op de dag opnieuw aan het Halse station. Dertien personen werden op aangeven van de drughond grondig gecontroleerd en een persoon was in het bezit van drugs. Naast deze controleacties was de politie ook zichtbaar in aanwezig in de stations van Lot, Ruisbroek en Lembeek. Maandag vond ook al een controle plaats op de secundaire school Don Bosco. De politie laat weten hierover in samenspraak met de school niet te communiceren. Het is dus niet duidelijk of hier iets werd aangetroffen.

De lokale politiezone Zennevallei laat weten tevreden te zijn met de resultaten. “Door zo’n acties en het houden van toezicht willen ontradend werken voor criminelen en het veiligheidsgevoel bij de mensen wegnemen”, klinkt het. “Het maakt ons ook meer aanspreekbaar. Acties zoals deze zullen in de toekomst dus ook herhaald worden.”