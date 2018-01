Plantactie levert 150 meter haag op 02u27 0

49 Hallenaren hebben via de jaarlijkse plantactie een plantpakket besteld. In de praktijk werden zo 604 haagplanten verkocht die dan weer 150 meter aan lopende haag opleveren. Er werden ook 289 fruitplanten en 42 klimplanten verkocht. Het stadsbestuur noemt de actie van de Halse milieuraad een succes. Het resultaat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. (BKH)