Plannen voor Bruegeljaar 2019 voorgesteld 06 september 2018

02u42 0

Pajottenland Plus heeft haar project 'Met Bruegel naar morgen' voorgesteld. De streekorganisatie wil van het jaar 2019 een feestjaar maken. Het Pajottenland moet in de aandacht komen op de openbare televisiezenders.





In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel overleed. De Vlaamse meester had onder meer zijn thuisbasis in het Pajottenland. Pajottenland Plus wil Bruegel eren met verschillende activiteiten, verspreid over zes gemeenten. "Zo worden er speciale gidsen uitgebracht om te verspreiden bij de inwoners", zegt projectmedewerker Katrien Meersseman. "Verder staan er streekzoektochten gepland. We willen ook enkele schrijvers en bekende Vlamingen naar Pajotse boerderijen halen." Het Pajottenland krijgt ook aandacht op bij de openbare omroep. Vanaf november zal er een vaste camera geplaatst worden op de Kesterheide. "Zo verschijnen er elke ochtend beelden tijdens het programma 'Seizoenbeelden'. " Pajottenland Plus denkt ook om watertorens, kerktorens en molens voor het publiek open te stellen. In totaal investeert Pajottenland Plus 220.000 euro in het Bruegel-project.





(MEN)