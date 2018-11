Plannen voor bredere voetpaden aan Essenbeekse school Toch veiligere schoolbuurt ondanks beschermd dorpsgezicht Bart Kerckhoven

29 november 2018

18u20 0 Halle De Kasteelstraat in het Halse gehucht Essenbeek kan dan toch veiliger worden aan de school van het Heilig-Hart&College. Omdat de school in een beschermd dorpsgezicht ligt mag de straat niet zomaar heraangelegd worden. Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed bestudeert plannen van de stad om het voetpad te verbreden.

De kinderen van de Essenbeekse vestiging van het Heilig-Hart&College worden elke schooldag afgezet aan de schoolpoort in de smalle Kasteelstraat. Het voetpad aan de ene kant is er zelfs niet breed genoeg om er met twee naast mekaar over te lopen. Al in 2014 vroeg het oudercomité om de omgeving veiliger te maken. Maar de schoolpoort ligt in het beschermd dorpsgezicht van Essenbeek. De Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk en de buurt is beschermd omdat de site, die dateert van eind negentiende eeuw, een voorbeeld is van hoe destijds ook de buurt rond de kerk mee werd aangelegd.

Gemeenteraadslid Jo Lories stelde op de gemeenteraad voor om er een schoolstraat in te richten. “Doorgaand sluipverkeer naar de Nijvelsesteenweg en A8 is de laatste jaren sterk toegenomen langs de schoolpoort, vaak met onaangepaste snelheden”, aldus Lories. “Het stadsbestuur is van plan om een signalisatiebord te plaatsen maar dit is geen lange termijnoplossing.” Lories vindt een schoolstraat de beste oplossing maar intussen ligt er een ander plan op tafel zo blijkt.

Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) vroeg bij de mobiliteitsdienst een stand van zaken op. “In mei vorig jaar vond er een plaatsbezoek met mensen van Onroerend Erfgoed plaats”, aldus Pieters. “Na dit overleg meldde Onroerend Erfgoed dat het mogelijk is om het voetpad te verbreden in dezelfde materialen als het huidige voetpad, waardoor ook de straat versmald. De verbreding kan doorlopen tot de huidige verbreding ter hoogte van de poort naar de speelplaats en eventueel kunnen er ook hoogstambomen worden voorzien omdat die ook een afremmend effect hebben.”

Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed bevestigen ze dat ze meewerken aan oplossing. De ontwerpplannen werden wel pas deze week aan het agentschap bezorgd. “We gaven vorig jaar ons principieel akkoord”, zegt woordvoerster Birgit Van Damme van het Agentschap Onroerend Erfgoed. “We willen wel de plannen inkijken. We ontvingen dinsdag de ontwerpplannen van de stad. We bekijken zo snel mogelijk of deze voldoen aan de voorwaarden en dan kan het project zeker vergund worden wat ons betreft.”

Een schoolstraat behoort ook tot de mogelijkheden maar volgens burgemeester Dirk Pieters zal de mobiliteitsdienst voor alle scholen in Halle de komende maanden nog de beste oplossingen zoeken.