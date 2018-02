Plan Boommarter huldigt inwoners met groene vingers 07 februari 2018

Plan Boommarter heeft prijzen uitgereikt aan mensen die de natuur in de eigen omgeving tussen Halle en Hallerbos onder handen namen. Kloris Devillé en Margo Cammue kregen de bronzen prijs voor de aanleg van onder meer een hoogstamboomgaard. Brons was er ook voor vleermuizenwerkgroep Myotis, die een fiets- en wandelroute langs de vleermuislocaties in Halle uitstippelde. Erik Roeland en Regine Veulemans wonnen zilver met onder meer een schapenweide en fruitbomen in de achtertuin. Lut Van Cutsem kreeg de gouden prijs voor een akker aan de Vroenenbos, die omgevormd werd tot hoogstamboomgaard.





(BKH)