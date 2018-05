PIN-gebouw wordt verkocht 12 mei 2018

Het stadsbestuur van Halle verkoopt het voormalige PIN-gebouw, op de Auguste Demaeghtlaan.

Het gebouw telt drie appartementen, en achteraan staat ook een loods. Maar het staat ook al drie jaar leeg sinds de stadsdiensten verhuisden naar de sociale campus op Nederhem. Het stadsbestuur heeft niet meteen een nieuwe bestemming voor het gebouw, en daarom wordt het nu openbaar verkocht.





Cafetaria en keuken

Op het gelijkvloers bevinden zich vandaag onder meer kantoren, een oude cafetaria, een keuken, drie kamers, en een opbergruimte. Op de bovengelegen verdiepingen vind je de appartementen. Wie interesse heeft, kan de nodige informatie opvragen via de website van de stad Halle. De openbare verkoop vindt plaats op woensdag 6 juni, vanaf 15 uur in café Quattro in de Melkerijstraat. (BKH)