Pieter en Trinette 70 jaar getrouwd 06 februari 2018

In Sint-Augustinus in Halle hebben Pieter De Greef (92) en Trinette Leiyckx (92) de zeventigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Het woonzorgcentrum trakteerde hen op twee flesjes wijn en een streekproductenmand. Hij groeide op in Ruisbroek en was aan de slag als ijzerbewerker. Zij is afkomstig uit Huizingen en was actief als textielwerkster. Pieter speelde ook muziek, Trinette bakte heerlijke taarten. Samen hebben ze ook veel gereisd.





(BKH)