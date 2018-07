Pierre en Marie-José vijftig jaar getrouwd 24 juli 2018

Pierre De Muylder (71) en Marie-José Lecossois (73) uit Halle hebben onlangs hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal met Will Tura in de Jongen Deken in Leeuw. Hij was kapper, zij regentes snit en naad in het Heilig Hartinstituut in Halle. Ze was ook tien jaar voorzitster van de Sint-Martinusturnkring en verantwoordelijk voor de kledij van de Mariaprocessie. Hij speelde volleybal en (tafel)tennis. Hun gezin groeide met twee kinderen en drie kleinkinderen.





(SMH)