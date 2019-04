Picknicken en vlotten bouwen op zevende Zennefeest in Lembeek Bart Kerckhoven

12 april 2019

De Zenneweide in Lembeek is op woensdag 1 mei het decor voor de zevende editie van het Zennefeest. Het Halse stadsbestuur en verschillende organisaties werken samen voor het evenement dat in de eerste plaats de Zenne in de kijker zet. De voorbije jaren waren onder andere het Malakoffdomein, het Stadspark in Halle het Kasteelpark in Lembeek en het Park van Buizingen al gastlocaties en met de Zenneweide kiest Halle voor een nieuw plekje. De Zenneweide wordt namelijk de komende jaren veel groter nu er 3,8 hectare bedrijvenzone langs de Kazernestraat wordt omgezet tot natuurgebied. Het Zennefeest start vanaf 12 uur met een picknick maar er is ook een vlottentocht waarbij deelnemers eerst zelfs hun vlot bouwen. De kinderen kunnen zich uitleven in een speeldorp, er zijn wandel- en fietstochten uitgestippeld en heel wat verenigingen organiseren workshops. Tegelijk is er tussen 12 uur en 17 uur ook heel wat muziek en animatie voorzien. Het volledige programma is te vinden op www.zennefeest.be.