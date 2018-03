Petanqueclub schenkt 5.000 euro aan goed doel 28 maart 2018

Petanqueclub De Bres heeft dit jaar vijf kaarsjes uitgeblazen. In het kader van die verjaardag besloot het bestuur om 5.000 euro te schenken aan het goede doel. Dat werd het Centrum voor Menswelzijn. De club wil in de toekomst nog vaker goede doelen steunen, vooropgesteld dat de financiële situatie het toelaat. De leden spelen elke maandagnamiddag en dinsdag- en donderdagavond in sportcomplex De Bres. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Patricia Bellemans via 0472/49.17.38, of p.bellemans1960@gmail.com.





(BKH)