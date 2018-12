Pestzaak voor tweede maal behandeld “School had meer moeten doen tegen pestgedrag” WHW

11 december 2018

14u00 1 Halle Het proces dat ouders van een leerlinge aangespannen hebben tegen het Heilig Hartcollege in Halle omdat de school onvoldoende gedaan zou hebben om pesten tegen te gaan, is vandaag voor een tweede keer behandeld. Net als vorige keer vrage n ze een schadevergoeding van 3000 euro van de school. Het parket vraagt opnieuw de vrijspraak.

De pesterijen zouden begonnen zijn toen het meisje in het vijfde leerjaar zat in het Heilig Hartcollege. Zo zou ze onder meer geïntimideerd zijn toen zij een taak afmaakte en haar klasgenoten niet. Ook een overstap naar een andere studierichting maakte geen einde aan de pesterijen. Uiteindelijk bleef ze op doktersvoorschrift thuis en werkte ze enkel haar stage af. Intussen is ze van school veranderd.

3.000 euro

De ouders van het meisje vonden dat de school te weinig deed tegen de pesterijen en trokken naar de rechter wegens ‘mededaderschap aan belaging’. De zaak werd al eens eerder gepleit maar voor de uitspraak besliste de rechter zichzelf te wraken omdat er een schijn van partijdigheid was. De zaak werd daarom vandaag voor een andere rechter gepleit. Veel veranderde dit echter niet aan de inhoud. Ook nu eiste de familie 3000 euro. “De school heeft het meisje en haar ouders gewoon bij de vuile was gestoken. Nooit hebben ze adequate maatregelen genomen om het pesten te doen stoppen. Meer zelfs,In interne mails noemde een directielid het ‘een soap die een horrorverhaal geworden was’. Ik snap niet hoe iemand dergelijke bewoordingen kan gebruiken over dergelijke zaak”, pleitte hun advocaat Hans Deneyer.

Vrijspraak

Het parket Halle-Vilvoorde was opnieuw een andere mening toegedaan. “De school heeft wel maatregelen genomen. De ouders zijn uitgenodigd voor overleg maar ze zijn hier niet op ingegaan. Ook hebben de leerlingen van plaats gewisseld om zo de pesterijen te stoppen en is er een soort therapie voorgesteld.” Het college zelf voerde aan dat er weinig bewijs was voor de beweerde pesterijen, en dat er wel degelijk opgetreden werd. Meester Deneyer haalde tot slot nog eens snoeihard uit naar het parket. “Ik stel vast dat ik een andere visie heb dan het parket over passende maatregelen tegen pesten. Alsof even van plaats veranderen alles zal oplossen. Dit is geen stoelendans hoor! De school had de plicht meer en juistere maatregelen te nemen tegen het pestgedrag.” Uitspraak op 8 januari.