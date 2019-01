Persoon aangereden door trein in Halle Tom Vierendeels en Bart Kerckhoven

04 januari 2019

14u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 82 Halle Kort voor 14 uur heeft de trein van Bergen naar Brussels Airport ter hoogte van het station van Halle een persoon aangereden. Daardoor was er een tijdje geen treinverkeer op de spoorlijnen 94 en 96 tussen Brussel-Zuid en Halle en op spoorlijn 26 tussen Halle en Etterbeek. Dat meldt Infrabel.

Inmiddels worden opnieuw treinen toegelaten in Halle via perronsporen 1 en 2, en is het treinverkeer opnieuw mogelijk op de lijnen 94, 96 en 26. Er zijn wel vertragingen van gemiddeld 30 tot 45 minuten per trein, waarschuwt Infrabel. Die gevolgvertragingen zullen voelbaar zijn in de avondspits.

Het incident stelde geen probleem voor de hogesnelheidstreinen, die konden wel nog rijden.